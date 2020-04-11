2020-04-11T17:54:42+03:00
Общество

Молодой калининградец украл пенсию у своей бабушки

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты 74-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Пенсионерка обратилась в полицию и сообщила, что ее карты пропали все деньги. В ходе проверки было уставлено, что к краже причастен 22-летний внук потерпевшей.

«Мужчина, находясь в гостях у бабушки, перечислил всю пенсию с ее карты на свой банковский счет. Отсутствие денег она обнаружила в магазине во время расплаты на кассе», - сообщили в полиции.

На непутевого внука завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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