Молодой калининградец украл пенсию у своей бабушки
В Калининграде полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты 74-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Пенсионерка обратилась в полицию и сообщила, что ее карты пропали все деньги. В ходе проверки было уставлено, что к краже причастен 22-летний внук потерпевшей.
«Мужчина, находясь в гостях у бабушки, перечислил всю пенсию с ее карты на свой банковский счет. Отсутствие денег она обнаружила в магазине во время расплаты на кассе», - сообщили в полиции.
На непутевого внука завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU