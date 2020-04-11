2020-04-11T18:17:19+03:00
Общество

Пять услуг и только по записи: как работают МФЦ в Калининграде и области

По одной предварительной записи осуществляется предоставление исключительно одной услуги
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининградской области до 19 апреля в МФЦ временно приостановлено оказание большинства услуг. По предварительной записи можно получить только пять услуг.

Какие услуги можно получить по предварительной записи:

- выдача, замена гражданского паспорта;

- выдача водительского удостоверения;

- регистрационный учет граждан России;

-кадастровый учет недвижимого имущества и государственная регистрация прав на недвижимое имущество;

- регистрация, подтверждение личности, восстановление доступа граждан в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Выдача результатов оказания осуществляется по всем услугам.

По одной предварительной записи осуществляется предоставление исключительно одной услуги (для услуги Росреестра по государственному кадастровому учету недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество – по одному объекту недвижимости).

ИСТОЧНИК KP.RU

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