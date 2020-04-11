Пять услуг и только по записи: как работают МФЦ в Калининграде и области
В Калининградской области до 19 апреля в МФЦ временно приостановлено оказание большинства услуг. По предварительной записи можно получить только пять услуг.
Какие услуги можно получить по предварительной записи:
- выдача, замена гражданского паспорта;
- выдача водительского удостоверения;
- регистрационный учет граждан России;
-кадастровый учет недвижимого имущества и государственная регистрация прав на недвижимое имущество;
- регистрация, подтверждение личности, восстановление доступа граждан в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Выдача результатов оказания осуществляется по всем услугам.
По одной предварительной записи осуществляется предоставление исключительно одной услуги (для услуги Росреестра по государственному кадастровому учету недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество – по одному объекту недвижимости).
ИСТОЧНИК KP.RU