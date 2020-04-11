На ул. Карташева в ДТП пострадал мотоциклист

11 Апр 2020 2020-04-11T18:32:22+03:00

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Днем в субботу, 11 апреля, в Калининграде в ДТП пострадал водитель мотоцикла. Об этом сообщают очевидцы в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" в "Вконтакте".

Авария произошла на улице Карташева. В результате столкновения с легковушкой пострадал водитель мотоцикла.

Очевидцы сообщают, что мотоциклиста госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU