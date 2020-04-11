На ул. Карташева в ДТП пострадал мотоциклист
Фото: Алексей КлимовФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Днем в субботу, 11 апреля, в Калининграде в ДТП пострадал водитель мотоцикла. Об этом сообщают очевидцы в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" в "Вконтакте".
Авария произошла на улице Карташева. В результате столкновения с легковушкой пострадал водитель мотоцикла.
Очевидцы сообщают, что мотоциклиста госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU