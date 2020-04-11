2020-04-11T18:32:22+03:00
Происшествия

На ул. Карташева в ДТП пострадал мотоциклист

Виктор Сергеев
Поделиться:
Фото: Алексей КлимовФото: Алексей КлимовФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:

Днем в субботу, 11 апреля, в Калининграде в ДТП пострадал водитель мотоцикла. Об этом сообщают очевидцы в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" в "Вконтакте".

Авария произошла на улице Карташева. В результате столкновения с легковушкой пострадал водитель мотоцикла.

Очевидцы сообщают, что мотоциклиста госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На ул. Карташева в ДТП пострадал мотоциклист
Пять услуг и только по записи: как работают МФЦ в Калининграде и области
Молодой калининградец украл пенсию у своей бабушки
На улице Захарова в Калининграде при пожаре пострадал человек
В Калининградской области пройдут массовые проверки водителей на трезвость
В отделах ЗАГС в Калининграде приостановили торжественную регистрацию браков
Оперштаб: У двоих калининградцев коронавирус выявили при госпитализации
«Выборы на паузе»: Общественники не допустят агитации по время эпидемии
В Калининградской области выявили три новых случая коронавируса
Пионерский и Светлогорск к концу года соединит новая дорога
В ночь на субботу в Калининграде сгорело два автомобиля
Калининградец на «Лексусе» спровоцировал ДТП с пострадавшим, возбуждено уголовное дело
На улице Рассветной в Калининграде начали строить школу на 1700 человек
Получал займы на фирмы-однодневки: в Москве задержали миллионера-мошенника из Калининграда
В аэропорту «Храброво» ограбили жителя Краснодарского края
Алиханов - о вспышке коронавируса в Калининграде: Ситуация ухудшается