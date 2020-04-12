2020-04-12T12:03:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области подтверждено еще 5 случаев COVID-19

В их числе случай тяжелой формы коронавирусной пневмонии, завершившейся летально
Иван МАРКОВ
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В Калининграде еще 5 случаев зараженияВ Калининграде еще 5 случаев зараженияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Калининградской области зафиксировано 5 новых случаев заражения коронавирусом. По информации оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, у троих заболевших инфекция выявлена при обследовании по случаю заболевания пневмонией и ОРВИ в условиях стационара. У одного - при обследовании на 10-й день контакта с ранее заболевшим в условиях домашней изоляции без наличия признаков заболевания.

По каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование, устанавливается круг контактов по месту жительства, работы, все они передаются под медицинское наблюдение в условиях изоляции по месту жительства, проводится их обследование.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 70 случаев.

Напомним, ранее сообщалось о смерти заразившегося коронавирусом 70-летнего пенсионера в военном госпитале Калининграда. По словам губернатора, легкая степень заболевания у него за два дня перетекла в тяжелую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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