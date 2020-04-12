На Пасху в Калининграде из-за коронавируса могут закрыть кладбища

12 Апр 2020 2020-04-12T13:15:25+03:00

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Пандемия коронавируса уже напрямую касается и живых, и мертвых. Впереди православная Пасха. Праздник, который по канонам церкви надо отмечать в радости, многие калининградцы по устоявшейся с советских времен традиции едут на кладбища поминать усопших. В этом году традиция будет наверняка поломана из-за распространения смертельной биологической угрозы.

Пока три муниципальных кладбища в Калининграде, поселке Космодемьянского, поселке Сазоновка работают в штатном режиме, об этом «Комсомолке» сообщили в предприятии «Альта»:

- Работаем. Похороны проходят как обычно и будут проходить. Ничего по времени и организации не изменилось. Ритуальные услуги оказываем в полном объеме, мы свою деятельность не прекращали. Что касается закрытия кладбищ на Пасху, то пока конкретных указаний не было. По этому поводу постановления губернатора, официального распоряжения городских властей мы не получали. Сидим. Ждем на низком старте.

Отметим, что в среднем в месяц в регионе хоронят порядка 500 человек, большая часть похорон приходится на главные городские кладбища Калининграда, также хоронят в Цветково и Медведевке, в городах на периферии и сельских погостах.

ИСТОЧНИК KP.RU