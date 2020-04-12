В Калининграде выписали из больницы 16 человек, переболевших коронавирусом
Под наблюдением остаются 356 человек
Под наблюдением медиков остаются более 300 калинниградцевФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Калининграде выписали из инфекционной больницы 16 человек, переболевших коронавирусом. Об этом в воскресенье 12 апреля сообщил региональный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
При этом на воскресенье в регионе на COVID-19 обследовано уже 7 448 человек, из них выявлено 70 случаев заражения. Ранее также сообщалось, что 1 человек (70-летний пенсионер) умер в военном госпитале.
Также на сегодняшний день под медицинским наблюдением остаются 356 человек, в том числе 25 в специальном учреждении «Паруса надежды».
ИСТОЧНИК KP.RU