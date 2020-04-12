В Калининграде на улице Комсомольской появилась велосипедная дорожка

12 Апр 2020 2020-04-12T13:57:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде заканчивается ремонт улицы Комсомольской. В субботу 11 апреля строители начали наносить там разметку на проезжую часть, выделив для велосипедистов отдельную полосу.

Напомним, обещание отдать велосипедистам часть улицы было озвучено городскими властями в декабре прошлого года. Председатель комитета транспортного развития Олег Кутин заявлял, что сделано это будет после поручения губернатора

- Мы с ГИБДД не раз, не два, не три и не пять встречались, это обсуждали и приняли решение, что мы попробуем сделать велодорожку на дорожном полотне, а не на тротуаре. Посмотрим, как это будет работать, — рассказывал журналистам Кутин.

К слову, это уже вторая велополоса, отведенная на проезжей части. Первый такой эксперимент в Калининграде был проведен на улице Флотской.

ИСТОЧНИК KP.RU