В Гурьевском районе неизвестный снес несколько метров тротуарного ограждения и скрылся

12 Апр 2020 2020-04-12T15:08:10+03:00

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В воскресенье на улице Шатурской в поселке Васильково Гурьевского района неизвестный влетел на автомобиле в тротуарное ограждение, выполненное из пластика. Как утверждают очевидцы из сообщества автомобилистов Калининградской области, владелец авто скрылся с места происшествия, оставив после себя несколько секций поломанного забота.

Фото последствий аварии впечатлили подписчиков сообщества, так как обломки разлетелись в стороны на несколько десятков метров. Их тут же сравнили с шрапнелью и прочими поражающими элементами, способными нанести непоправимый вред пешеходам.

Заметим, что это уже далеко не первое ДТП на Шатурской после ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU