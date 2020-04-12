В Гурьевском районе неизвестный снес несколько метров тротуарного ограждения и скрылся
В воскресенье на улице Шатурской в поселке Васильково Гурьевского района неизвестный влетел на автомобиле в тротуарное ограждение, выполненное из пластика. Как утверждают очевидцы из сообщества автомобилистов Калининградской области, владелец авто скрылся с места происшествия, оставив после себя несколько секций поломанного забота.
Фото последствий аварии впечатлили подписчиков сообщества, так как обломки разлетелись в стороны на несколько десятков метров. Их тут же сравнили с шрапнелью и прочими поражающими элементами, способными нанести непоправимый вред пешеходам.
Заметим, что это уже далеко не первое ДТП на Шатурской после ремонта.
ИСТОЧНИК KP.RU