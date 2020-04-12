В Зеленоградске на пляже задержали семью с ребенком из-за нарушения режима самоизоляции

12 Апр 2020 2020-04-12T16:11:55+03:00

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В Калининградской области произошло еще одно задержание граждан из-за нарушения режима самоизоляции. Мужчину, женщину и ребенка в субботу 11 апреля задержал на пляже Зеленоградска майор полиции Григор Вердян, которому отец семейства решил оказать сопротивление, заявив, что «самоизоляция – это не для нас».

Видео задержания и пререканий с полицейскими появилось в сообществе «Янтарный ДЛБ» и вызвало бурную дискуссию. Комментаторы разделились на два противоположных лагеря: одна сторона вступилась за семью (они считают, что полиция не имеет права ограничивать передвижение граждан до введения режима ЧС), вторая – за полицейских.

К слову, при задержании только один из двух полицейских был в медицинской маске (без перчаток были оба).

ИСТОЧНИК KP.RU