2020-04-12T18:05:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Антон Алиханов признался, что из-за режима самоизоляции не стригся почти целый месяц

Об этом он написал в своем Инстаграме
Иван МАРКОВ
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Антон Алиханов на самоизоляцииАнтон Алиханов на самоизоляцииФото: Instagram.com
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Вечером в субботу 11 апреля губернатор Калининградской области Антон Алиханов выложил в своем Инстаграме несколько домашних фотографий, где он читает дочке книгу «Волшебник изумрудного города» и играет детьми в «Монополию». К своему посту он прикрепил хэштеги #сидимдома, #самаядлиннаямонополиявмоейжизни и #тысячаспособовнесойтисумавчетырехстенах.

Далее подписчики начали забрасывать главу региона вопросами. Один из них касался стрижки в условиях самоизоляции.

- Антон Андреевич, добрый вечер, - написала одна из подписчиц. - Невозможно сохранить такую стрижку как у Вас, не подстригаясь месяц. Очень интересно, а где вы стрижетесь, если все салоны закрыты ?

- Нигде, - нашелся губернатор. - Не стригся уже почти месяц.

Ниже на еще один вопрос о стрижке руководитель области написал:

- Не стригусь, ведь это было бы нарушением установленных мною правил. Правила для всех одни.

Напомним, ранее на экстренном брифинге Антон Алиханов объявил, что парикмахерским и маникюрным салонам «не может быть никаких послаблений» в условиях распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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