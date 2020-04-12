Антон Алиханов признался, что из-за режима самоизоляции не стригся почти целый месяц
Вечером в субботу 11 апреля губернатор Калининградской области Антон Алиханов выложил в своем Инстаграме несколько домашних фотографий, где он читает дочке книгу «Волшебник изумрудного города» и играет детьми в «Монополию». К своему посту он прикрепил хэштеги #сидимдома, #самаядлиннаямонополиявмоейжизни и #тысячаспособовнесойтисумавчетырехстенах.
Далее подписчики начали забрасывать главу региона вопросами. Один из них касался стрижки в условиях самоизоляции.
- Антон Андреевич, добрый вечер, - написала одна из подписчиц. - Невозможно сохранить такую стрижку как у Вас, не подстригаясь месяц. Очень интересно, а где вы стрижетесь, если все салоны закрыты ?
- Нигде, - нашелся губернатор. - Не стригся уже почти месяц.
Ниже на еще один вопрос о стрижке руководитель области написал:
- Не стригусь, ведь это было бы нарушением установленных мною правил. Правила для всех одни.
Напомним, ранее на экстренном брифинге Антон Алиханов объявил, что парикмахерским и маникюрным салонам «не может быть никаких послаблений» в условиях распространения коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU