Установка скульптур животных на входе в калининградский зоопарк начнется в понедельник

12 Апр 2020 2020-04-12T18:31:20+03:00

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В Калининграде идет подготовка к установке скульптур животных на входе в зоопарк. В четверг 9 апреля директор зоопарка Светлана Соколова выложила фотографии их разгрузки, а в воскресенье 12 апреля написала, что на своих местах изваяния окажутся уже совсем скоро.

- Завтра должен начаться монтаж скульптур на центральном входе (если что - это контракт прошлого года)! – написала Соколова. - А пока выкладываю наших зверей, так сказать, с более приземленного ракурса.

Ранее директор зоопарка писала, что старые бетонные скульптуры, возможно, заберет частный музей «Городской жизни». Директор этого музея Александр Быченко уже подтвердил готовность принять их.

ИСТОЧНИК KP.RU