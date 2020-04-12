В субботу в Калининградской области на тушение палов сухой травы выехали почти 100 пожарных

12 Апр 2020 2020-04-12T20:13:52+03:00

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В субботу 11 апреля в горящие поля Калининградской области пожарные выезжали 25 раз. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, всего в ликвидации палов сухой травы в этот день приняли участие 98 спасателей и 25 единиц техники.

Несмотря на то, что пострадавших на этих пожарах в субботу не было, спасатели предупреждают жителей, что палы травы — одна из двух главных причин лесных пожаров и главная причина торфяных. Кроме того, палы травы являются причиной уничтожения экосистем.

ИСТОЧНИК KP.RU