В Калининграде на пешеходном переходе сбили велосипедиста

12 Апр 2020 2020-04-12T20:34:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде на Московском проспекте, на пешеходном переходе у памятника морякам-балтийцам сбили велосипедиста. ДТП произошло 12 апреля в третьем часу дня, и, как сообщают очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области, мужчина решил не спешиваться на пешеходном переходе и двигался по нему на красный свет.

- Вроде, живой, - написала одна свидетельница.

- В больницу госпитализировали, - добавил другой комментатор.

О том, что мужчина решил не спешиваться на светофоре, подтвердили сразу два очевидца.

ИСТОЧНИК KP.RU