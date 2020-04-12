В Калининграде на пешеходном переходе сбили велосипедиста
Как сообщают очевидцы, мужчина ехал на красный свет
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В Калининграде на Московском проспекте, на пешеходном переходе у памятника морякам-балтийцам сбили велосипедиста. ДТП произошло 12 апреля в третьем часу дня, и, как сообщают очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области, мужчина решил не спешиваться на пешеходном переходе и двигался по нему на красный свет.
- Вроде, живой, - написала одна свидетельница.
- В больницу госпитализировали, - добавил другой комментатор.
О том, что мужчина решил не спешиваться на светофоре, подтвердили сразу два очевидца.
ИСТОЧНИК KP.RU