2020-04-12T20:48:56+03:00
Общество

Владимир Путин поздравил калининградский Музей Мирового океана с 30-летием

С юбилеем коллектив музея поздравил и Антон Алиханов
Иван МАРКОВ
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12 апреля Музей Мирового океана отмечает 30-летний юбилей. С круглой датой его поздравил и Владимир Путин, телеграмма которого опубликована на сайте kremlin.ru.

- За минувшее время Музей состоялся как современный научно-исследовательский, культурный, просветительский центр – с яркими, содержательными, поистине уникальными экспозициями, - отметил президент. - Богатейшие коллекции музея рассказывают об изучении и освоении Мирового океана, о великих географических открытиях, о выдающихся мореплавателях, флотоводцах, учёных, художниках-маринистах. И конечно, особый интерес гостей вызывает ставшая уже знаменитой Набережная исторического флота, у причала которой отшвартованы самое крупное научно-исследовательское судно-музей «Витязь», другие суда, а в Санкт-Петербурге на вечной стоянке – легендарный ледокол «Красин».

Владимир Путин отметил, что «коллектив Музея проводит обширную образовательную, выставочную, творческую, методическую работу, нацеленную на сохранение богатейшего историко-культурного, ратного наследия нашей страны, вносит деятельный вклад в патриотическое воспитание молодёжи, в укрепление великих традиций России как морской державы».

Также поздравление в адрес музея опубликовал на своей странице в Инстаграме и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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