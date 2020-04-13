В ДТП на ул. Карташева в Калининграде пострадали водитель и пассажир мотоцикла
Пострадавшие госпитализированы
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Стали известны обстоятельства ДТП с участием мотоцикла на улице Карташева в Калининграде.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, водитель «Пежо» при повороте налево на прилегающую территорию не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении мотоциклу «Ямаха».
В результате ДТП 25-летние водитель и пассажирка мотоцикла получили серьезные травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение. В полиции отметили, что у водителя мотоцикла не было прав категории «А».
ИСТОЧНИК KP.RU