В Калининграде назначена новый директор музея янтаря
Музей возглавила бывший замминистра культуры области
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Новым директором Калининградского областного музея янтаря стала Светлана Загребина. Об этом сообщает пресс-служба музея.
До назначения она в течение 10 лет занимала должность заместителя министра по культуре и туризму Калининградской области. Курировала юридические, финансовые, кадровые вопросы и процессы модернизации в сфере культуры.
Татьяна Суворова, возглавлявшая музей с 2003 года, в новой должности советника директора продолжит заниматься научной, просветительской и творческой деятельностью музея.
ИСТОЧНИК KP.RU