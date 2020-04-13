2020-04-13T10:25:22+03:00
Звезды

В Калининграде назначена новый директор музея янтаря

Музей возглавила бывший замминистра культуры области
Виктор Сергеев
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Новым директором Калининградского областного музея янтаря стала Светлана Загребина. Об этом сообщает пресс-служба музея.

До назначения она в течение 10 лет занимала должность заместителя министра по культуре и туризму Калининградской области. Курировала юридические, финансовые, кадровые вопросы и процессы модернизации в сфере культуры.

Татьяна Суворова, возглавлявшая музей с 2003 года, в новой должности советника директора продолжит заниматься научной, просветительской и творческой деятельностью музея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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