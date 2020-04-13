В Калининградской области выявили 4 новых случая коронавируса
С начала эпидемии в регионе выявлено уже 74 случая заболевания.
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 4 новых случая коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.
С начала эпидемии в регионе выявлено уже 74 случая заболевания.
В России за минувшие сутки зарегистрировано 2555 новых случаев заболеваний коронавирусом. Больше всего случаев в Москве - 1355 заболевших.
Всего по состоянию на 13 апреля, в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU