2020-04-13T10:49:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области выявили 4 новых случая коронавируса

С начала эпидемии в регионе выявлено уже 74 случая заболевания.
Виктор Сергеев
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 4 новых случая коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

С начала эпидемии в регионе выявлено уже 74 случая заболевания.

В России за минувшие сутки зарегистрировано 2555 новых случаев заболеваний коронавирусом. Больше всего случаев в Москве - 1355 заболевших.

Всего по состоянию на 13 апреля, в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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