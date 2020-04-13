Оперштаб: Один из заболевших коронавирусом калининградец вернулся из Белоруссии

13 Апр 2020 2020-04-13T11:08:59+03:00

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Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперштабе, к одного заболевшего коронавирусная инфекция выявлена при обследовании по случаю заболевания пневмонией в условиях стационара. У двух активно при обследовании после контакта с ранее заболевшими. У одного - так же активно на 10 день домашней изоляции после возвращения из Белоруссии без наличия признаков заболевания.

По каждому случаю проведено эпидемиологическое расследование, установлен круг контактных по месту жительства, работы, все контактные переданы по медицинское наблюдение в условиях изоляции по месту жительства, проводится их обследование.

Всего в регионе с начала эпидемии зарегистрировано 74 случая коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU