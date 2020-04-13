2020-04-13T11:08:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб: Один из заболевших коронавирусом калининградец вернулся из Белоруссии

За прошедшие сутки в Калининградской области подтверждено 4 новых случая коронавируса.
Виктор Сергеев
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперштабе, к одного заболевшего коронавирусная инфекция выявлена при обследовании по случаю заболевания пневмонией в условиях стационара. У двух активно при обследовании после контакта с ранее заболевшими. У одного - так же активно на 10 день домашней изоляции после возвращения из Белоруссии без наличия признаков заболевания.

По каждому случаю проведено эпидемиологическое расследование, установлен круг контактных по месту жительства, работы, все контактные переданы по медицинское наблюдение в условиях изоляции по месту жительства, проводится их обследование.

Всего в регионе с начала эпидемии зарегистрировано 74 случая коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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