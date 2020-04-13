В мэрии сообщили, сколько общественного транспорта вышло на линии в понедельник
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в понедельник, 13 апреля, общественный транспорт вышел на линии в усиленном по сравнению с прошлой неделей составе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Всего на улицы города вышло 11 трамваев, 20 троллейбусов, 108 маршруток и 210 больших автобусов. Причём 10 троллейбусов и 102 больших автобуса – низкопольные, оборудованы для провоза инвалидов, отметили в пресс-службе мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU