В Приморске под колеса «Ауди» попала 78-летняя пешеход

13 Апр 2020 2020-04-13T11:43:02+03:00

Пенсионерка получила травмы и была госпитализирована

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В Приморске в воскресенье днем сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на улице калининградское шоссе в 11:23. Водитель «ауди» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и наехал на 78-летнюю женщину.

В результате наезда пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU