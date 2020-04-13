В Приморске под колеса «Ауди» попала 78-летняя пешеход
Пенсионерка получила травмы и была госпитализирована
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Приморске в воскресенье днем сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на улице калининградское шоссе в 11:23. Водитель «ауди» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и наехал на 78-летнюю женщину.
В результате наезда пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU