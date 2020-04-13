Калининградской области выделили 75 млн рублей на выплаты медикам в условиях пандемии коронавируса

13 Апр 2020 2020-04-13T12:03:59+03:00

В регионе с начала эпидемии выявлено 74 случая заболевания

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Правительство РФ выделило 41 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам, оказывающим помощь гражданам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров РФ. Средства выделяются из резервного фонда правительства.

Калининградская область получит чуть более 75 млн рублей.

Напомним, в регионе с начала эпидемии выявлено 74 случая заболевания, один человек умер. Сейчас в области под медицинским наблюдением остаются 423 человека, в том числе 20 в специальном учреждении «Паруса надежды» в Светлогорске.

ИСТОЧНИК KP.RU