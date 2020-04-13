В Зеленоградске в ДТП пострадал мотоциклист

13 Апр 2020 2020-04-13T12:11:25+03:00

Мужчина получил травмы и был госпитализирован

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В Зеленоградске в воскресенье днем в ДТП пострадал мотоциклист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Окружной. 45-летний водитель мотоцикла «Сузуки» превысил скорость, не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.

В результате ДТП мужчина получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU