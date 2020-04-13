В Зеленоградске в ДТП пострадал мотоциклист
Мужчина получил травмы и был госпитализирован
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Зеленоградске в воскресенье днем в ДТП пострадал мотоциклист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на улице Окружной. 45-летний водитель мотоцикла «Сузуки» превысил скорость, не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.
В результате ДТП мужчина получил травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU