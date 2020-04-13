Эксперты подсчитали, сколько рабочих мест было создано в Калининградской области за три года

13 Апр 2020 2020-04-13T12:42:00+03:00

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В Калининградской области за последние три года было создано 19 тысяч новых рабочих мест. По этому показателю регион находится на 13 месте в России, говорится в исследовании, проведенном «РИА Рейтинг».

В течение десяти лет в области было создано 58,3 тысяч рабочих мест.

В течение последних трех лет число рабочих мест увеличилось в 25 регионах России, сократилось — в 60. Самая благоприятная ситуация сложилась на рынке труда Москвы и Подмосковья. За этот период в столице появилось 89 тысяч новых рабочих мест, в Московской области — в два раза больше — 200 тысяч. Хуже всего дела обстоят в Башкортостане — здесь количество рабочих мест сократилось на 85 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU