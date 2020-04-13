Под Калининградом пьяный водитель БМВ устроил аварию с пострадавшими

13 Апр 2020 2020-04-13T12:51:19+03:00

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Два человека пострадали в ДТП на автодороге Калининград-Зеленоградск в ночь на воскресенье, 12 апреля. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Пьяный 44-летний водитель БМВ выехал на встречку и врезался в автомобиль «GMC». В результате столкновения виновник аварии и 36-летняя пассажирка БМВ получили травмы и были госпитализированы.

В ходе проверки выяснилось, что водитель БМВ ранее был лишен прав за пьяное вождение. За повторное нарушение ему грозит уголовная ответственность, отметили в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU