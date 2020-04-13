Под Калининградом пьяный водитель БМВ устроил аварию с пострадавшими
Двое человек госпитализированы
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Два человека пострадали в ДТП на автодороге Калининград-Зеленоградск в ночь на воскресенье, 12 апреля. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Пьяный 44-летний водитель БМВ выехал на встречку и врезался в автомобиль «GMC». В результате столкновения виновник аварии и 36-летняя пассажирка БМВ получили травмы и были госпитализированы.
В ходе проверки выяснилось, что водитель БМВ ранее был лишен прав за пьяное вождение. За повторное нарушение ему грозит уголовная ответственность, отметили в пресс-службе полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU