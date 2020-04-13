В Черняховске 15-летняя школьница управляла БМВ и опрокинулась в кювет

13 Апр 2020 2020-04-13T13:37:57+03:00

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В Черняховске 15-летняя девушка села за руль автомобиля и устроила ДТП с пострадавшими. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Около 2 часов ночи на улице Гусевское шоссе автомобиль БМВ съехал в кювет и опрокинулся. За рулем находилась 15-летняя девушка, ее и 27-летнего пассажира госпитализировали.

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Полицейские устанавливают, каким образом школьница оказалась за рулем автомобиля, кто и при каких обстоятельствах доверил управление автомобилем ребенку, а также почему несовершеннолетняя не находилась дома в ночное время», - заявили в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU