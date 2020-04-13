2020-04-13T13:38:36+03:00
Общество

На самоизоляции калининградцы вдвое меньше мусорят

Директор "Чистоты" рассказал, как сегодня работает предприятие
Светлана БАРОН
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За две недели, которые калининградцы провели в режиме самоизоляции, дворники собрали вдвое меньше мусора с городских улиц. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» на радио "Комсомольская правда" рассказал директор муниципального бюджетного предприятия «Чистота» Юрий Егоров.

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- Если до 30 марта мы вывозили 921 тонну мусора за неделю, сейчас – 513 тонн, - сказал Егоров. - Смёта было 798 тонн, сейчас 449. С несанкционированных свалок вывозили 125 тонн, сейчас 64 тонны. С 30 по 10 апреля производственно-структурные подразделения нашего учреждения (дворники, механизаторы) работали в полном составе. Исключения составили лица старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.

Директор «Чистоты» также сообщил, что предприятие получило в работу новую технику – уникальные для города и области подметально-уборочные машины. Сейчас для них подбирают более квалифицированный состав водителей, чтобы техника служила дольше. Тем не менее, на этой неделе новые машины уже полностью выходят на линию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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