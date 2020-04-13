В Калининграде пьяных водителей дополнительно оштрафуют за нарушение режима самоизоляции
На выходных в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 30 пьяных водителей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Всем выпивохам грозят штрафы в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок до двух лет.
Однако, нарушители будут привлекаться к ответственности не только за нетрезвое вождение, но и за нарушение режима самоизоляции, отметили в пресс-службе полиции.
«В случае необоснованного их нахождения на улице и за невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, собранные в отношении правонарушителей материалы по части 2 ст. 6.3 КоАП РФ, будут направляться для рассмотрения и принятия решения в районный суд. Санкция статьи предусматривает административный штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей», - заявили в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU