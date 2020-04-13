В Калининграде пьяных водителей дополнительно оштрафуют за нарушение режима самоизоляции

13 Апр 2020 2020-04-13T13:47:43+03:00

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На выходных в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 30 пьяных водителей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Всем выпивохам грозят штрафы в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок до двух лет.

Однако, нарушители будут привлекаться к ответственности не только за нетрезвое вождение, но и за нарушение режима самоизоляции, отметили в пресс-службе полиции.

«В случае необоснованного их нахождения на улице и за невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, собранные в отношении правонарушителей материалы по части 2 ст. 6.3 КоАП РФ, будут направляться для рассмотрения и принятия решения в районный суд. Санкция статьи предусматривает административный штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей», - заявили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU