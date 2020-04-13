В Калининграде сотрудника Росреестра уволили за жизнь не по средствам

13 Апр 2020 2020-04-13T15:02:47+03:00

Служащий купил дорогостоящую квартиру, однако не смог объяснить, где взял деньги

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В Калининграде после прокурорской проверки по утрате доверия уволили сотрудника регионального управления Росреестра. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки пристальное внимание было уделено двум сотрудникам ведомства. Оба в 2016 году приобрели объекты недвижимости, стоимость которых значительно превышает их доход за три года, предшествующих году совершения сделки.

По результатам проведенной процедуры контроля за расходами один из сотрудников Росреестра был уволен в связи с утратой доверия. Меры дисциплинарной ответственности в отношении второго служащего будут приняты после его выхода из отпуска по уходу ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU