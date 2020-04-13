На 19-летнего водителя, сбившего 11-летнюю девочку в Васильково, завели уголовное дело

13 Апр 2020 2020-04-13T15:03:31+03:00

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы

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В отношении водителя, сбившего ребенка в поселке Васильково, завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 17 августа 2019 года на улице Шатурской. 19-летний водитель «Фольксвагена» сбил 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в непосредственной близости от нерегулируемого пешеходного перехода слева направо по ходу движения..

В результате наезда школьница получила тяжкие телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга.

Санкция статьи 264 УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU