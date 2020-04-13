На окраине Калининграда микроавтобус врезался в «Форд» и опрокинулся на трассу

13 Апр 2020 2020-04-13T16:32:08+03:00

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На окраине Калининграда в результате аварии на трассу опрокинулся микроавтобус. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

ДТП произошло в поселке Родники. По предварительной информации, «Форд» стоял на «аварийке», когда в него на огромной скорости врезался белый микроавтобус. После столкновения микроавтобус опрокинулся на проезжую часть.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал, автомобили получили серьезные технические повреждения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU