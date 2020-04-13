2020-04-13T16:32:08+03:00
Происшествия

На окраине Калининграда микроавтобус врезался в «Форд» и опрокинулся на трассу

ДТП произошло в поселке Родники
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:

На окраине Калининграда в результате аварии на трассу опрокинулся микроавтобус. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

ДТП произошло в поселке Родники. По предварительной информации, «Форд» стоял на «аварийке», когда в него на огромной скорости врезался белый микроавтобус. После столкновения микроавтобус опрокинулся на проезжую часть.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал, автомобили получили серьезные технические повреждения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спецпропуска введут в Калининградской области не раньше четверга
С 14 апреля меняется расписание рельсобуса Гурьевск-Калининград
Министр: Посевная кампания в регионе началась в оптимальные сроки
Оперштаб: За два дня 125 калининградцев были оштрафованы за нарушение режима самоизоляции
В Зеленоградске двое подростков попались на нарушении режима самоизоляции, их родителей оштрафовали
В полиции сообщили, кто чаще всего нарушал самоизоляцию на выходных в Калининграде
На окраине Калининграда микроавтобус врезался в «Форд» и опрокинулся на трассу
На 19-летнего водителя, сбившего 11-летнюю девочку в Васильково, завели уголовное дело
В Калининграде сотрудника Росреестра уволили за жизнь не по средствам
В Калининграде пьяных водителей дополнительно оштрафуют за нарушение режима самоизоляции
На самоизоляции калининградцы вдвое меньше мусорят
В Черняховске 15-летняя школьница управляла БМВ и опрокинулась в кювет
Под Калининградом пьяный водитель БМВ устроил аварию с пострадавшими
Эксперты подсчитали, сколько рабочих мест было создано в Калининградской области за три года
В Зеленоградске в ДТП пострадал мотоциклист
Калининградской области выделили 75 млн рублей на выплаты медикам в условиях пандемии коронавируса
В Приморске под колеса «Ауди» попала 78-летняя пешеход
В мэрии сообщили, сколько общественного транспорта вышло на линии в понедельник
Оперштаб: Один из заболевших коронавирусом калининградец вернулся из Белоруссии
В Калининградской области выявили 4 новых случая коронавируса
В Калининграде назначена новый директор музея янтаря
В ДТП на ул. Карташева в Калининграде пострадали водитель и пассажир мотоцикла
Владимир Путин поздравил калининградский Музей Мирового океана с 30-летием
В Калининграде на пешеходном переходе сбили велосипедиста
В субботу в Калининградской области на тушение палов сухой травы выехали почти 100 пожарных
Установка скульптур животных на входе в калининградский зоопарк начнется в понедельник
Антон Алиханов признался, что из-за режима самоизоляции не стригся почти целый месяц
В Зеленоградске на пляже задержали семью с ребенком из-за нарушения режима самоизоляции
В Гурьевском районе неизвестный снес несколько метров тротуарного ограждения и скрылся