2020-04-13T17:32:50+03:00
Общество

В полиции сообщили, кто чаще всего нарушал самоизоляцию на выходных в Калининграде

На всех нарушителей составили административные протоколы
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Основными нарушителями режима самоизоляции в прошедшие выходные в Калининградской области оказались мужчины возрастом от 37 до 53 лет, которые в сложный эпидемиологический период устраивали встречи с друзьями и прогулки вдали от дома. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

«Теплые выходные показали, что люди, причем совершенно разных поколений, не задумывается о том, что их беспечность может привести не только к продлению специального режима изоляции, но и к потере здоровья. Их самих либо тех, кто рядом. Поэтому приходилось убедительно рекомендовать всем вернуться домой, а порой и настаивать на этом», - рассказала Светлана Поставничая.

Так, на улице Дзержинского в Калининграде полицейские привлекли к административной ответственности компанию из четверых молодых людей возрастом 30 лет, которые отдыхали на шашлыках. В Южном парке сотрудники полиции обнаружили двух 40-летних калининградцев, которые ловили рыбу в одном из прудов. А на Нижнем озере 23-летняя девушка была замечена катающейся на качелях на детской площадке.

По всем выявленным случаям на нарушителей ограничительных мер были составлены протоколы по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих». Материалы направлены в мировые суды для принятия решений

ИСТОЧНИК KP.RU

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