В Зеленоградске двое подростков попались на нарушении режима самоизоляции, их родителей оштрафовали

13 Апр 2020 2020-04-13T17:42:16+03:00

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В Зеленоградске сотрудники полиции выявили двух подростков, которые приехали в курортный город во время режима самоизоляции. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В воскресенье, 12 апреля, двое 17-летних подростков проигнорировали ограничительные меры и очень подвели своих родителей. На взрослых составили протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Как ранее писала «Комсомолка», в Калининградской области основными нарушителями самоизоляции оказались мужчины возрастом от 37 до 53 лет, которые в сложный эпидемиологический период устраивали встречи с друзьями и прогулки вдали от дома.

ИСТОЧНИК KP.RU