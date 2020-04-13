2020-04-13T17:42:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Зеленоградске двое подростков попались на нарушении режима самоизоляции, их родителей оштрафовали

Школьники проигнорировали ограничительные меры
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Зеленоградске сотрудники полиции выявили двух подростков, которые приехали в курортный город во время режима самоизоляции. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В воскресенье, 12 апреля, двое 17-летних подростков проигнорировали ограничительные меры и очень подвели своих родителей. На взрослых составили протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Как ранее писала «Комсомолка», в Калининградской области основными нарушителями самоизоляции оказались мужчины возрастом от 37 до 53 лет, которые в сложный эпидемиологический период устраивали встречи с друзьями и прогулки вдали от дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спецпропуска введут в Калининградской области не раньше четверга
С 14 апреля меняется расписание рельсобуса Гурьевск-Калининград
Министр: Посевная кампания в регионе началась в оптимальные сроки
Оперштаб: За два дня 125 калининградцев были оштрафованы за нарушение режима самоизоляции
В Зеленоградске двое подростков попались на нарушении режима самоизоляции, их родителей оштрафовали
В полиции сообщили, кто чаще всего нарушал самоизоляцию на выходных в Калининграде
На окраине Калининграда микроавтобус врезался в «Форд» и опрокинулся на трассу
На 19-летнего водителя, сбившего 11-летнюю девочку в Васильково, завели уголовное дело
В Калининграде сотрудника Росреестра уволили за жизнь не по средствам
В Калининграде пьяных водителей дополнительно оштрафуют за нарушение режима самоизоляции
На самоизоляции калининградцы вдвое меньше мусорят
В Черняховске 15-летняя школьница управляла БМВ и опрокинулась в кювет
Под Калининградом пьяный водитель БМВ устроил аварию с пострадавшими
Эксперты подсчитали, сколько рабочих мест было создано в Калининградской области за три года
В Зеленоградске в ДТП пострадал мотоциклист
Калининградской области выделили 75 млн рублей на выплаты медикам в условиях пандемии коронавируса
В Приморске под колеса «Ауди» попала 78-летняя пешеход
В мэрии сообщили, сколько общественного транспорта вышло на линии в понедельник
Оперштаб: Один из заболевших коронавирусом калининградец вернулся из Белоруссии
В Калининградской области выявили 4 новых случая коронавируса
В Калининграде назначена новый директор музея янтаря
В ДТП на ул. Карташева в Калининграде пострадали водитель и пассажир мотоцикла
Владимир Путин поздравил калининградский Музей Мирового океана с 30-летием
В Калининграде на пешеходном переходе сбили велосипедиста
В субботу в Калининградской области на тушение палов сухой травы выехали почти 100 пожарных
Установка скульптур животных на входе в калининградский зоопарк начнется в понедельник
Антон Алиханов признался, что из-за режима самоизоляции не стригся почти целый месяц
В Зеленоградске на пляже задержали семью с ребенком из-за нарушения режима самоизоляции
В Гурьевском районе неизвестный снес несколько метров тротуарного ограждения и скрылся