2020-04-13T17:52:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб: За два дня 125 калининградцев были оштрафованы за нарушение режима самоизоляции

Только в субботу, 11 апреля в регионе в нарушение ограничений свои дома покинули 76 человек
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В субботу и воскресенье в Калининградской области сотрудники полиции составили 125 протоколов в отношении граждан, которые находились на улице без уважительной причины. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

В субботу, 11 апреля в регионе в нарушение ограничений свои дома покинули 76 человек, в воскресение -49 человек. Всего с начала введения режима самоизоляции в регионе было зафиксировано 181 нарушение режима самоизоляции.

Всего с момента ужесточения ответственности по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия) привлекли к ответственности 139 человек. 42 жителя региона получили административные протоколы за неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор, 33 человека оказали неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Двоих жителей региона привлекли к административной ответственности за неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. -

Лидером по количеству нарушений самоизоляции стал город Балтийск - 24 случай. Следом идёт Ленинградский район Калининграда с 22 случаями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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