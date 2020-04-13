Министр: Посевная кампания в регионе началась в оптимальные сроки

13 Апр 2020 2020-04-13T18:56:42+03:00

Калининградская область производит зерна более чем в два раза, чем необходимо для собственного потребления

Изменить размер текста: A A

Весенняя посевная кампания в Калининградской области началась в оптимальные агрономические сроки. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.

«Погода стоит благоприятная, перезимовка прошла достаточно хорошо, если не сказать – очень хорошо. Поэтому мы надеемся на высокий урожай. Продовольственная безопасность должна быть обеспечена, и аграрии региона сделают все от них зависящее. Показатели, которые регион имеет по урожайности зерна, его качеству, по технологиям – одни из лучших в России, и мы стараемся держать их на высоком уровне, чтобы быть конкурентоспособными», - сказала министр.

Наталья Шевцова отметила, что Калининградская область производит зерна более чем в два раза, чем необходимо для собственного потребления.

«Зерновые культуры являются основой экспортного потенциала региона. Зерно экспортируется в качестве продовольственного. Это говорит о качестве работы, о профессионализме наших аграриев», – подчеркнула министр.

По данным пресс-службы регионального правительства, поставки зерна из региона осуществляются более чем в 30 стран. Среди покупателей – Швеция, Дания, Турция, Алжир, Марокко, Мексика, ЮАР.

ИСТОЧНИК KP.RU