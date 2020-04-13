2020-04-13T19:14:34+03:00
Общество

С 14 апреля меняется расписание рельсобуса Гурьевск-Калининград

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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С 14 по 30 апреля пригородные поезда в сообщении ГурьевскКалининград будут курсировать по измененному расписанию. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Утренний поезд из Калининграда будет отправляться с Северного вокзала в 7:30 (на 4 минуты позже, чем в действующем расписании), и, следуя далее по измененному расписанию, прибывать на станцию Гурьевск-Новый в 7:49.

В обратном направлении поезд будет отправляться со станции Гурьевск-Новый в 8:05 (на 10 минут позже, чем в действующем расписании) и следуя по измененному расписанию, прибывать на о.п.Киевская в 8:39.

ИСТОЧНИК KP.RU

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