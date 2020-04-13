С 14 апреля меняется расписание рельсобуса Гурьевск-Калининград

13 Апр 2020 2020-04-13T19:14:34+03:00

Изменить размер текста: A A

С 14 по 30 апреля пригородные поезда в сообщении Гурьевск – Калининград будут курсировать по измененному расписанию. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Утренний поезд из Калининграда будет отправляться с Северного вокзала в 7:30 (на 4 минуты позже, чем в действующем расписании), и, следуя далее по измененному расписанию, прибывать на станцию Гурьевск-Новый в 7:49.

В обратном направлении поезд будет отправляться со станции Гурьевск-Новый в 8:05 (на 10 минут позже, чем в действующем расписании) и следуя по измененному расписанию, прибывать на о.п.Киевская в 8:39.

ИСТОЧНИК KP.RU