2020-04-13T22:08:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Спецпропуска введут в Калининградской области не раньше четверга

Работа над указом губернатора еще ведется
Кирилл Алексеев
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Работа над указом губернатора Калининградской области о введении специальных пропусков для перемещения калининградцев во время режима самоизоляции еще ведется.

- В настоящее время ведется доработка указа губернатора региона, который определит порядок (выдачи) и форму подтверждающего документа, - сообщили в пресс-службе регионального правительства. - Раньше второй половины этой недели эта мера не вступит в действие.

В пресс-службе также отметили, что продление режима самоизоляции будет решаться на очередном заседании регионального оперативного штаба по контролю распространения новой коронавирусной инфекции, который ориентировочно пройдет в пятницу, 17 апреля.

- Просим всех жителей Калининградской области не нарушать режим самоизоляции и без крайней необходимости не покидать своих домов, - добавили в правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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