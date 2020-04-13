Спецпропуска введут в Калининградской области не раньше четверга
Работа над указом губернатора Калининградской области о введении специальных пропусков для перемещения калининградцев во время режима самоизоляции еще ведется.
- В настоящее время ведется доработка указа губернатора региона, который определит порядок (выдачи) и форму подтверждающего документа, - сообщили в пресс-службе регионального правительства. - Раньше второй половины этой недели эта мера не вступит в действие.
В пресс-службе также отметили, что продление режима самоизоляции будет решаться на очередном заседании регионального оперативного штаба по контролю распространения новой коронавирусной инфекции, который ориентировочно пройдет в пятницу, 17 апреля.
- Просим всех жителей Калининградской области не нарушать режим самоизоляции и без крайней необходимости не покидать своих домов, - добавили в правительстве.
ИСТОЧНИК KP.RU