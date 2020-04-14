Власти сообщили, сколько компаний в Калининграде получили займы под 0,1%

14 Апр 2020 2020-04-14T10:20:44+03:00

Суммы отдельных займов варьируются от 315 тысяч рублей до максимально возможных по условиям программы 10 миллионов

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На этой неделе одобрены заявки 13-ти калининградских компаний на получение льготных займов под 0,1%. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Наблюдательный совет рассмотрел первые 15 из поступивших почти 120 заявок. Документы двух соискателей возвращены на доработку. 13 заявок получили одобрение», - сообщил руководитель областного Центра поддержки предпринимательства Кирилл Лило.

Общая сумма поддержки, которую получают первые участники программы, составляет более 37 миллионов рублей. Суммы отдельных займов варьируются от 315 тысяч рублей до максимально возможных по условиям программы 10 миллионов.

«Среди тех, кому мы подтвердили предоставление льготного займа, - компании пищевой отрасли, туристические агентства и гостиницы, производство мебели. Одобрена заявка стоматологического кабинета. Денежную поддержку получит компания, которая занималась перевозкой пассажиров в аэропорт», - рассказал Кирилл Лило.

Участники программы, включенной в пакет первоочередных региональных мер поддержки бизнеса в связи с коронавирусом, получают льготный займ в сумме до 10 млн рублей под 0,1%. Средства займа могут быть направлены на финансирование текущих расходов предприятия: выплату заработной платы, аренды, оплату текущих платежей по кредитам и лизингу, налогов, приобретение сырья, материалов и других расходов. Займ предоставляется на 12 месяцев, но в случае продления кризисной ситуации, Центр поддержки предпринимательства готов рассмотреть возможность увеличения срока возврата.

Ключевым обязательством заёмщика является сохранение рабочих мест и определенного уровня заработной платы.

«Максимальная сумма займа определена в 10 миллионов рублей, но она не может быть более 4,5 среднемесячных фондов оплаты труда по итогам 2019 года. Половину суммы займа требуется направить на оплату труда, обязуясь сохранить не менее 75% среднесписочной численности работников в 2020 года относительно 2019 года», - пояснил Кирилл Лило.

Сейчас бюджет новой программы льготного кредитования субъектов МСП составляет 300 миллионов рублей. Размер общего пакета региональных мер по поддержке экономики и бизнеса в Калининградской области в условиях эпидемиологических ограничений сейчас оценивается в 752 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU