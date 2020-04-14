2020-04-14T10:27:31+03:00
Общество

В Калининградской области в ликвидации палов травы участвовали 80 пожарных

Пострадавших нет
Виктор Сергеев
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..Фото: Пресс-служба управления МЧС по Калининградской области
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В понедельник, 13 апреля, в Калининградской области пожарно-спасательные подразделения 10 раз привлекались для ликвидации палов сухой травы. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Пострадавших нет. Для ликвидации пожаров привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей в составе 80 человека и 16 единиц техники.

Напомним, единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона вы также можете набрать номер «112», а со стационарного – «01»). Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей. Телефон доверия ГУ МЧС России по Калининградской области: (4012)79-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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