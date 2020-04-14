В ДТП около поселка Родники пострадал водитель «Форда»
Мужчина госпитализирован
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Стали известны обстоятельства ДТП на федеральной трассе Калининград-Нестеров в районе поселка Родники, которое произошло в понедельник, 13 апреля.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, 33-летний водитель микроавтобуса «Мерседес» не заметил остановившийся из-за технической неисправности «Форд» и врезался в него.
После этого микроавтобус врезался в отбойник и опрокинулся на проезжую часть.
В результате аварии травмы получил 20-летний водитель «Форда», находившийся в салоне автомобиля, он госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU