2020-04-14T10:32:15+03:00
Происшествия

В ДТП около поселка Родники пострадал водитель «Форда»

Мужчина госпитализирован
Виктор Сергеев
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Стали известны обстоятельства ДТП на федеральной трассе Калининград-Нестеров в районе поселка Родники, которое произошло в понедельник, 13 апреля.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, 33-летний водитель микроавтобуса «Мерседес» не заметил остановившийся из-за технической неисправности «Форд» и врезался в него.

После этого микроавтобус врезался в отбойник и опрокинулся на проезжую часть.

В результате аварии травмы получил 20-летний водитель «Форда», находившийся в салоне автомобиля, он госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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