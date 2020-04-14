Пять новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Калининградской области

14 Апр 2020 2020-04-14T10:38:28+03:00

В регионе с начала пандемии уже подтверждено 79 случаев заболевания новой инфекцией

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За минувшие сутки в Калининградской области выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Таким образом, в регионе уже подтверждено с начала эпидемии 79 случаев заболевания, один человек умер.

За последние сутки в России зафиксировано 2774 новых случаев. Больше всего заболевших в Москве - 1489 человек, в Московской области - 460 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU