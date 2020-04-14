В Калининград не пустили крупную партию «санкционных» лимонов и контрабандного имбиря

14 Апр 2020 2020-04-14T11:08:11+03:00

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Калининградские таможенники задержали на границе крупную партию лимонов и имбиря. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Инцидент произошел в пункте пропуска в Черняшевском. Водитель фуры предоставил документы, согласно которым в Калининградскую область ввозились овощи и фрукты в ассортименте.

В ходе таможенного контроля было установлено, что 4,5 тонны лимонов на самом деле были выращены в Испании, о чем свидетельствовала маркировка на упаковках. Кроме того, среди прочего товара таможенники обнаружили 974 кг незадекларированного имбиря.

В ведомстве отметили, что лимоны, страной происхождения которых является государство ЕС, являются санкционной продукцией и запрещены к ввозу. Поэтому вся партия цитрусовых изъята и будет уничтожена.

В отношении владельца товара возбуждены два дела об административном правонарушении: по статье «Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров…») и статье «Заявление при таможенном декларировании недостоверных сведений о товарах…»).

ИСТОЧНИК KP.RU