В Калининградской области за сутки под меднаблюдение из-за коронавируса взяли более 250 человек

14 Апр 2020 2020-04-14T11:48:58+03:00

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За минувшие сутки в Калининградской области на COVID-19 было обследовано 388 человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе. Всего в области с начала пандемии обследовано 8200 человек.

Под медицинским наблюдением по состоянию на вторник, 14 апреля, остаются 680 человек, днем ранее их было 423 человека.

Как ранее писала «Комсомолка», за сутки коронавирус выявлен у пяти жителей региона, общее число заболевших составляет 79 человек, один скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU