2020-04-14T12:00:45+03:00
Общество

Нарушителей будут штрафовать: В Советске на Пасху закроют городское кладбище

19 апреля погребения проводиться не будут
Виктор Сергеев
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В воскресенье, 19 апреля, в Советске будет закрыто для посещения городское кладбище. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте».

«Территория кладбища будет закрыта для посещений и любых видов работ, кроме погребения с 13 по 19 апреля. При этом, 19 апреля погребения проводиться не будут», - отметили в администрации муниципалитета.

Власти просят горожан с пониманием отнестись к этой ситуации.

«Просим вас не нарушать установленный правительством Калининградской области режим, не посещать кладбище. Возле и на территории кладбища будут находиться сотрудники органов внутренних дел, нарушителей будут привлекать к административной ответственности», - заявили в администрации Советска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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