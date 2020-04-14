В Калининграде апрельские проездные автоматически продлят на май

14 Апр 2020 2020-04-14T12:17:34+03:00

Это касается всех видов проездных

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В Калининграде действие апрельских льготных проездных на общественный транспорт автоматически продлевается на май. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук».

«Не важно каких, «Волна Балтики» или «бумажных». Всех. Никуда идти и писать никакие заявления не нужно. Телефон горячей линии по вопросам транспорта - 31-20-30», - сообщили в администрации.

Ранее городские власти призвали льготников вообще не приобретать проездные билеты на общественный транспорт на апрель из-за ситуации с распространение коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU