2020-04-14T12:17:34+03:00
Общество

В Калининграде апрельские проездные автоматически продлят на май

Это касается всех видов проездных
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде действие апрельских льготных проездных на общественный транспорт автоматически продлевается на май. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук».

«Не важно каких, «Волна Балтики» или «бумажных». Всех. Никуда идти и писать никакие заявления не нужно. Телефон горячей линии по вопросам транспорта - 31-20-30», - сообщили в администрации.

Ранее городские власти призвали льготников вообще не приобретать проездные билеты на общественный транспорт на апрель из-за ситуации с распространение коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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