Был у друга, домой не вернулся: В Калининграде разыскивают 28-летнего парня
Николай Дмитриев пропал в районе улицы Киевской
.Фото: vk.com
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В Калининграде объявили поиск 28-летнего Николая Дмитриева. В воскресенье 12 апреля около 23:30 он вышел от друга на улице Киевской в направлении дома на проспекте Победы,15. До настоящего времени его местонахождение не установлено. Об этом сообщили в группе «Поиск пропавших людей Калининград. ПСО «Запад» в "ВКонтакте".
Волонтеры сообщают, что требуется помощь в распространении информации и ориентировок в интернете.
ИСТОЧНИК KP.RU