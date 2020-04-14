2020-04-14T12:31:14+03:00
Общество

В Калининграде полицейские задержали серийного веловора

19-летний горожанин похищал велосипеды из подъездов многоквартирных домов
Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в серии краж велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

19-летний горожанин похищал велосипеды из подъездов многоквартирных домов.

«В многоэтажках, оборудованных кодовым замком, злоумышленник звонил по домофону жильцам и представлялся соседом, забывшим ключи, после чего беспрепятственно проходил внутрь. На случай, если велосипед был пристегнут противоугонным тросом, мужчина имел при себе кусачки. По предварительным данным злоумышленник причастен не менее чем к 5 кражам имущества», - сообщили в полиции.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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