В оперштабе сообщили подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
За прошедшие сутки в Калининградской области выявлено 5 новых случаев коронавирусной инфекции.
Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе, у двоих калининградцев заболевание выявлено при обращении за медицинской помощью. У них была диагностирована пневмония, в ходе проведенного обследования была подтверждена коронавирусная инфекция. У троих инфицирование выявлено при активном обследовании.
«Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Определён круг контактных, проводится их обследование в условиях изоляции по месту жительства», - отметили в оперштабе
Всего в регионе подтверждено 79 случаев заражения коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU