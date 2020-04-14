В оперштабе сообщили подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

14 Апр 2020 2020-04-14T12:38:07+03:00

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За прошедшие сутки в Калининградской области выявлено 5 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе, у двоих калининградцев заболевание выявлено при обращении за медицинской помощью. У них была диагностирована пневмония, в ходе проведенного обследования была подтверждена коронавирусная инфекция. У троих инфицирование выявлено при активном обследовании.

«Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Определён круг контактных, проводится их обследование в условиях изоляции по месту жительства», - отметили в оперштабе

Всего в регионе подтверждено 79 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU