Власти рассказали, как безработным калининградцам получить 10 тысяч рублей

14 Апр 2020 2020-04-14T13:17:58+03:00

Перечисление будет осуществляться в течение двух месяцев платежами по 5 тысяч рублей каждый

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Безработные жители Калининградской области получат выплату в размере 10 тысяч рублей из регионального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба правительства. На эти цели выделено 100 миллионов рублей.

Выплату в размере 10 тысяч рублей смогут получить граждане, являющиеся жителями Калининградской области, официально признанные и имеющие продолжительность трудовой деятельности и иной занятости с начала 2020 года не менее 30 рабочих дней на день прекращения такой деятельности.

Министр социальной политики Анжелика Майстер сообщила, что перечисление будет осуществляться в течение двух месяцев платежами по 5 тысяч рублей каждый.

Решение о назначении выплаты будет принимать Центр занятости населения на основании заявления безработного гражданина. Его необходимо подать в срок до 1 июля 2020 года в Центр занятости населения лично, либо через «личный кабинет» официального интернет-портала государственных услуг и (или) через «личный кабинет» интерактивного портала rabotakaliningrad.ru с указанием реквизитов счета безработного гражданина, открытого в кредитной организации Российской Федерации, и паспортных данных.

Платежи пройдут после утверждения решения о предоставлении выплаты: первый – в течение трех рабочих дней после утверждения решения; второй – не позднее 25 числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором был перечислен первый платеж.

Телефоны «горячей линии» 8 (4012) 512-518, 8(4012) 215-905.

ИСТОЧНИК KP.RU