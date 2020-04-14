2020-04-14T14:21:01+03:00
Общество

В «Храброво» в самолет до Москвы не пустили пьяного пассажира

Мужчина невнятно разговаривал, имел шаткую походку
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде задержали пьяного пассажира, который пытался улететь в Москву. Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

41-летний житель Московской области перед посадкой на борт авиалайнера находился с признаками алкогольного опьянения. Мужчина невнятно разговаривал, имел шаткую походку.

Правонарушителя доставили в линейный отдел полиции, на него составили административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Мужчине грозит штраф до 1,5 тыс рублей и арест на 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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