Калининградские школы до конца апреля останутся на «дистанционке»

14 Апр 2020 2020-04-14T14:34:07+03:00

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До 30 апреля калининградский школы будут работать в режиме дистанционного обучения . Об этом сообщила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.

- Соответствующие решение мы принимаем по пятницам еженедельно, после заседания регионального штаба по борьбе с эпидемией коронавируса и определения режима изоляции, - пояснила министр. – Но, исходя из текущей ситуации, мы понимаем, что раньше обозначенного срока она вряд ли изменится. Если говорить о первых ощущениях от дистанционного метода обучения: на этой неделе лучше, чем на прошлой. Мы пересмотрели те информационные системы, которые использовались образовательными организациями, перераспределили ресурсы внутри каждой организации, и сейчас сбоев по этой линии уже не происходит.

По словам Трусеневой, на этой неделе ряд школ региона должны будут принять решение по аттестации учеников за истекший период по имеющимся оценкам и оценкам за первые три четверти учебного года, чтобы завершить обучение по ряду предметов досрочно для 1-8 классов. В отношении 9-11 классов проводится работа с целью уменьшить нагрузку при условии полного завершения учебной программы. Есть решение отдельных образовательных организаций часть тем, которые оказались сложными для дистанционного обучения, перенести на следующий учебный год, высвободившиеся часы реализовав для повторения уже пройденного материала. Однако решение о завершении учебного года досрочно образовательными организациями не принимается.

ИСТОЧНИК KP.RU